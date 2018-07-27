Знайшли у коробці: у Польщі українка намагалася вбити своє немовля

У Польщі громадянка України народила дитину і намагалася вбити її.

Під Любліном (Польща) українка народила дитину на підприємстві переробки овочів і фруктів і намагалася вбити її, повідомляє Польське Радіо.

36-річна жінка відійшла від конвеєра і пішла в туалет. Через деякий час її знайшли закривавленою в туалеті, а у пластиковій ємності виявили дівчинку, яка спочатку не подавала ознак життя.

Через мить вона відкрила очі і почала дихати. Дитину відвезли до лікарні у Сьвіднік.

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Люблінська прокуратура розпочала слідство у справі про спробу вбивства дитини.

– Попередня правова кваліфікація, прийнята районним прокурором, – це спроба вбивства. Проте, маючи на увазі обставини, в яких це сталося, а саме під час пологів, можливо під впливом того, як вони протікали, з медичної точки зору тут можуть мати місце різні явища, які свідчать про стан неосудності породіллі, що потребують оцінки судового експерта, – заявив прокурор Петро Сітарський.

До слова, на бульварі Лесі Українки у Києві водій позашляховика Кирило Островський на пішохідному переході на смерть збив дитину і намагався втекти.