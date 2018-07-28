На Рівненщині авто збило жінку з двома дітьми на узбіччі

На Рівненщині водій іномарки виїхав на узбіччя дороги і збив жінку з двома неповнолітніми дітьми, жінка загинула.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Рівненської області, аварія сталася сьогодні поблизу селища Мізоч Здолбунівського району.

Водій автомобіля Skoda Octavia на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням і виїхав за межі проїзної частини, здійснивши наїзд на жінку, яка йшла узбіччям разом із двома неповнолітніми дітьми.

Внаслідок отриманих травм 48-річна жінка-пішохід загинула. Дітей госпіталізовано.

На місці події працює слідчо-оперативна група та експерти.

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За попередньою інформацією, із загиблою перебували 7-річний онук та 10-річний племінник.

Як повідомлялося, у Києві позашляховик Volkswagen збив на пішохідному переході жінку.