На Житомирщині обвалився гуртожиток технікуму

На Житомирщині на території технікуму частково обвалилася будівля гуртожитку. На щастя, постраждалих немає.

У с. Нова Чортория на Житомирщині на території Новочорторийського державного аграрного технікуму відбулося часткове обвалення 5-поверхової будівлі гуртожитку, постраждалих немає.

Про це повідомляє прес-служба управління Держслужби з надзвичайних ситуацій України.

Відзначено, що інцидент стався близько 6.00 ранку.

– У результаті обвалення зруйновано 25 житлових кімнат, загальною площею близько 250 кв. м. Усього будівля на три під’їзди, на 225 житлових кімнат, – сказано в повідомленні.

Загиблих і травмованих у результаті події немає. Фото: ДСНС.

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На місці події працює оперативна група управління ДСНС України у Житомирській області.

Нагадаємо, на Чернігівщині через падіння бетонної плити загинули троє неповнолітніх дітей.