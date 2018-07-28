PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / Рій шершнів до смерті зажалив чоловіка у Дніпрі/

Рій шершнів до смерті зажалив чоловіка у Дніпрі

У Дніпрі рій шершнів напав на двох чоловіків, один з постраждалих помер на місці, другого – госпіталізовали.

Про це повідомив начальник ДСНС у Дніпропетровській області Андрій Кульбач.

– Повідомлення від поліції співробітники ДСНС отримали близько 10.00 ранку суботи… За адресою м Дніпро, Соборний р-н, Тунельна балка рій шершнів напав на двох чоловіків. У результаті події одна людина померла на місці (вік 72 роки).

Другого госпіталізували до лікарні, стан потерпілого встановлюється. На місці чергує відділення аварійно-рятувального загону спецпризначення, – написав Кульбач на своїй сторінці у Facebook.

Читайте: Отруйні змії: які водяться в Україні та що робити в разі укусу (ІНФОГРАФІКА)

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Уляна Супрун розповіла, як боротися із зараженням після укусу кліща.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка