Рій шершнів до смерті зажалив чоловіка у Дніпрі

У Дніпрі рій шершнів напав на двох чоловіків, один з постраждалих помер на місці, другого – госпіталізовали.

Про це повідомив начальник ДСНС у Дніпропетровській області Андрій Кульбач.

– Повідомлення від поліції співробітники ДСНС отримали близько 10.00 ранку суботи… За адресою м Дніпро, Соборний р-н, Тунельна балка рій шершнів напав на двох чоловіків. У результаті події одна людина померла на місці (вік 72 роки).

Другого госпіталізували до лікарні, стан потерпілого встановлюється. На місці чергує відділення аварійно-рятувального загону спецпризначення, – написав Кульбач на своїй сторінці у Facebook.

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