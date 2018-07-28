У Києві знайшли тіло 16-річної дівчини зі слідами насильницької смерті

На вулиці Вишгородській в Оболонському районі Києва поліцейські виявили тіло зниклої 16-річної мешканки Закарпатської області зі слідами насильницької смерті.

Про це повідомляє прес-служба ГУ НП у Києві.

У поліцію надійшло повідомлення від жінки про те, що її сестра пішла з дому та не повернулася.

Співробітники поліції почали невідкладні дії з пошуку дівчини.

– Близько 3 годин ночі поліцейські в лісосмузі на вулиці Вишгородській знайшли тіло потерпілої зі слідами насильницької смерті. Це – 16 річна мешканка Закарпатської області, – йдеться у повідомленні.

На місце виїхала слідчо-оперативна група, експерти, кінологи, керівництво Головного управління Нацполіції у Києві та прокуратури.

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Фахівці експертної служби виявили на тілі дівчини ознаки насильницької смерті. Тіло направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Слідчий відділ поліції почав кримінальне провадження за ст 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

В даний час правоохоронці вживають необхідних заходів, щоб встановити причетних до злочину осіб.

Нагадаємо, 5 липня тіло 13-річної Єлизавети Корешнікової, яка зникла 4 липня, знайшли у воді недалеко від дитячого табору в Нікополі. Смерть настала від ножових поранень.