У Львівській області чоловік на квадроциклі влетів у натовп людей

27 липня в смт. Верхнє Синьовидне Сколівського району (Львівська область) чоловік на квадроциклі наїхав на групу людей. Постраждали шість осіб, з них п’ятеро госпіталізовані.

Про це повідомляє Львівська обласна державна адміністрація, пише Інтерфакс-Україна.

27-річний житель Львова, який перебував за кермом квадроцикла, з невідомих причин звернув з проїжджої частини і наїхав на групу людей, що сиділа за столом.

Читайте: Топ-5 ДТП з мажорами в Україні

П’ятеро із шести постраждалих, серед яких – четверо неповнолітніх, були доставлені до Сколівської районної лікарні з травмами різного ступеня тяжкості.

Поліція встановлює обставини і причини аварії.

Нагадаємо, 27 липня, близько 01.00 на дорозі регіонального значення Снятин – Городенка в селі Стецеві (Івано-Франківська область) автомобіль влетів у натовп протестувальників, в результаті чого постраждали три людини.