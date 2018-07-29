Евакуювали 11 тис. чоловік! В Італії знайшли бомбу часів Другої світової

У місті Терні (Італія) поліція евакуювала понад 11 тис. осіб після того, як виявили бомбу часів Другої світової війни.
Була проведена евакуація 11,3 тисяч осіб в радіусі 1,8 км у північній частині міста, повідомив сайт Terni Today.
Американська бомба вагою в 226 кг з 13 кг тротилу всередині була виявлена біля вокзалу.
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Після розмінування сапери підірвуть снаряд.
Раніше Факти ICTV писали, що під час виверження вулкана Кілауеа стався вибух лави в океані, який пошкодив екскурсійний човен. В результаті цього постраждали 23 особи.
Фото: Terni Today.
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