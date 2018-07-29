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Кілометр тягнув по коліях! Потяг Київ-Бердянськ протаранив легковик

Поїзд Київ-Бердянськ зіткнувся з легковим автомобілем, внаслідок аварії загинули дві людини.

За словами залізничників, водій легковика намагався проскочити, але не встиг, повідомляє 061.ua.

Після удару потяг протягнув авто майже кілометр. На місце події прибули медики, правоохоронці та співробітники ДСНС.

Читайте: На Полтавщині автомобіль зіткнувся з вантажівкою – серед постраждалих є діти

На даний момент відомо про двох загиблих.

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Кілометр тягнув по коліях! Потяг Київ-Бердянськ протаранив легковик / 3 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що у Чернівецькі області мікроавтобус Mercedes зіткнувся із вантажним потягом. Внаслідок аварії двоє чоловік загинули, ще семеро пасажирів доставлено до лікарні, троє з них – в реанімації.

Фото: 061.ua.

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