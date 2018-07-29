На Львівщині два авто зіткнулись “лоб в лоб” – є жертви

У Львівській області сталося лобове зіткнення двох автомобілів.

У Львівській області поблизу села Чижиків сталося лобове зіткнення легкових автомобілів, у результаті чого загинули водії авто, повідомляє прес-служба ДСНС.

На місце ДТП прибули рятувальники 61-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Винники.

– Пожежно-рятувальним відділенням за допомогою бензорізу та шанцевого інструменту проводились роботи з деблокування загиблих з автомобілів, – йдеться у повідомленні.

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До слова, у Рівненській області водій іномарки виїхав на узбіччя дороги та збив жінку з двома неповнолітніми дітьми.

Фото: прес-служба ДСНС