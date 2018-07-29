PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / На Львівщині два авто зіткнулись "лоб в лоб" - є жертви/

На Львівщині два авто зіткнулись “лоб в лоб” – є жертви

У Львівській області сталося лобове зіткнення двох автомобілів.

ДТП

У Львівській області поблизу села Чижиків сталося лобове зіткнення легкових автомобілів, у результаті чого загинули водії авто, повідомляє прес-служба ДСНС.

На місце ДТП прибули рятувальники 61-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Винники.

– Пожежно-рятувальним відділенням за допомогою бензорізу та шанцевого інструменту проводились роботи з деблокування загиблих з автомобілів, – йдеться у повідомленні.

Читайте: На Полтавщині автомобіль зіткнувся з вантажівкою – серед постраждалих є діти

До слова, у Рівненській області водій іномарки виїхав на узбіччя дороги та збив жінку з двома неповнолітніми дітьми.

Фото: прес-служба ДСНС

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

ДТП
На Полтавщині автомобіль зіткнувся з вантажівкою – серед постраждалих є діти
На Рівненщині авто збило жінку з двома дітьми на узбіччі
дтп
У Львівській області чоловік на квадроциклі влетів у натовп людей
На Буковині потяг протаранив пасажирський мікроавтобус, є жертви
Протягнув 10 метрів! У Києві позашляховик збив жінку на зебрі
У Івано-Франківській області авто влетіло у натовп протестувальників
Криваві ДТП в Україні: ручний контроль швидкості скасовується
дтп на донетчине
ДТП на Донеччині: 3 загиблих і 5 поранених
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка