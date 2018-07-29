У Полтавській області автомобіль ВАЗ зіткнувся з вантажівкою, через що постраждали неповнолітні.

У Полтавській області через зіткнення автомобіля з вантажівкою травми отримав чоловік та двоє дітей віком 3 та 10 років, повідомляє прес-служба ГУНП у Полтавській області.

ДТП сталася 28-го липня, близько 22.00 на автомобільній дорозі Кременчук — Черкаси.

– Так, 35-річний водій автомобіля ВАЗ 21099, під час руху у напрямку міста Черкаси, скоїв зіткнення із зустрічним автомобілем Scania, за кермом якого перебував 30-річний мешканець Дніпропетровської області, – йдеться у повідомленні.

Постраждалих доставили до медичної установи.



На Полтавщині автомобіль зіткнувся з вантажівкою – серед постраждалих є діти / 2 фотографии

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До слова, 27 липня в смт. Верхнє Синьовидне Сколівського району (Львівська область) чоловік на квадроциклі наїхав на групу людей.

Фото: ГУНП у Полтавській області