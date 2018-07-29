PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / У США невідомі відкрили стрілянину по перехожих - 3 людини загинули/

У США невідомі відкрили стрілянину по перехожих – 3 людини загинули

У Новому Орлеані невідомі відкрили стрілянину по жителях міста.

Пістолет

У місті Новий Орлеан (штат Луїзіана, США) на проспекті Клейборн двоє невідомих відкрили стрілянину, у результаті чого 3 людини загинули, ще 7 отримали поранення, повідомляє Reuters.

Про стан постраждалих наразі не повідомляється. Правоохоронні органи збирають всю можливу інформацію про те, що сталося.

За словами мера Нового Орлеана Латої Кантрелл, влада вживатиме всіх заходів, щоб досягти справедливості.

– У Новому Орлеані немає місця для такого роду насильства. Я говорю за кожного у нашому місті, коли я говорю, що нам огидно, ми розлючені, і з нас більш ніж достатньо. Віднято ще три життя. Це повинно закінчитися. Це неприпустимо у будь-якому місці, – написала вона у Twitter.

Читайте: У центрі Києві пролунали постріли, стрілок зник

До слова, в районі Форест-Гейт у східній частині Лондона невідомий чоловік у масці влаштував перестрілку з поліцією.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Десятки відпочиваючих вишикувалися в людський ланцюг, щоб врятувати потопаючих
Конгрес США підтримав виділення $250 млн українській армії
У центрі Києві пролунали постріли, стрілок зник
крымская декларация
РФ ізолювала себе: США прийняли Кримську декларацію
Білий дім засекретив телефонні розмови Трампа зі світовими лідерами
Javelin
Для України і не тільки. США виділили понад $300 млн на виробництво Javelin
Демі Ловато
Демі Ловато госпіталізували через передозування наркотиками – ЗМІ
Новий удар по олігархам Путіна: у США представлять посилені санкції
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка