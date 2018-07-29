У США невідомі відкрили стрілянину по перехожих – 3 людини загинули

У Новому Орлеані невідомі відкрили стрілянину по жителях міста.

У місті Новий Орлеан (штат Луїзіана, США) на проспекті Клейборн двоє невідомих відкрили стрілянину, у результаті чого 3 людини загинули, ще 7 отримали поранення, повідомляє Reuters.

Про стан постраждалих наразі не повідомляється. Правоохоронні органи збирають всю можливу інформацію про те, що сталося.

За словами мера Нового Орлеана Латої Кантрелл, влада вживатиме всіх заходів, щоб досягти справедливості.

– У Новому Орлеані немає місця для такого роду насильства. Я говорю за кожного у нашому місті, коли я говорю, що нам огидно, ми розлючені, і з нас більш ніж достатньо. Віднято ще три життя. Це повинно закінчитися. Це неприпустимо у будь-якому місці, – написала вона у Twitter.

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До слова, в районі Форест-Гейт у східній частині Лондона невідомий чоловік у масці влаштував перестрілку з поліцією.