PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / В Альпах літак врізався у гору, є жертви/

В Альпах літак врізався у гору, є жертви

У Швейцарських Альпах легкомоторний літак зіткнувся з вершиною гори. Внаслідок аварії загинули пілот і пасажири.

Внаслідок зіткнення легкомоторного літака з вершиною гірського льодовика у Швейцарських Альпах загинули чотири людини, пише The Local.

Літак французької компанії Робін був виявлений в районі Дунан Пас на півдні країни.

Читайте: У США у повітрі зіткнулися два літаки

– Літак вилетів з аеропорту Сіону для приватного польоту. У ньому перебувало троє пасажирів і один пілот, всі вони загинули при аварії, – заявили в поліції Кантон Вале.

Раніше Факти ICTV писали, що у Преторії, ПАР, зазнав краху літак. Один з пасажирів оприлюднив відео, яке він зняв під час авіакатастрофи.

Фото: dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка