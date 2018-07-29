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В Індонезії стався сильний землетрус – є загиблі

В Індонезії стався землетрус магнітудою в 6,4 бали.

Землетрус

В Індонезії на острові Ламбок стався землетрус магнітудою в 6,4 бали, у результаті якого загинули 10 осіб, повідомляє Reuters.

Землетрус почався вранці, а його епіцентр знаходився на глибині в 7,5 км і в 1 км на південний схід від міста Лелонгкен.

Близько 40 людей отримали поранення, багато хто знаходиться під завалами зруйнованих будівель.

Читайте: Біля посольства США у Китаї жінка намагалася спалити себе

До слова, через лісові пожежі в курортному районі недалеко від Афін (Греція) загинули 50 осіб і більше 200 постраждали.

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