Гралися біля вагонів: у Києві від удару струмом померла дитина

У Києві біля станції метро Берестейська від удару струмом на залізниці померла дитина.
Про це повідомляє 112 Україна.
Очевидець повідомив, що компанія з чотирьох хлопчиків приблизного десяти років грала неподалік вагонів.
Один з них вирішив залізти на дах вагона і пройтися до кінця, але його вдарило струмом, тіло спалахнуло і впало вниз, де задимилося.
На місці з дітьми працюють правоохоронці та медики. Місце огородили спеціальною смугою.
Деталі події розслідуються.
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Нагадаємо, на початку липня поблизу смт. Баришівка у Київській області 15-річного підлітка вбило струмом.
Фото: скрін сюжету 112 Україна
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