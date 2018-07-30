Гралися біля вагонів: у Києві від удару струмом померла дитина

У Києві біля станції метро Берестейська від удару струмом на залізниці померла дитина.

Про це повідомляє 112 Україна.

Очевидець повідомив, що компанія з чотирьох хлопчиків приблизного десяти років грала неподалік вагонів.

Один з них вирішив залізти на дах вагона і пройтися до кінця, але його вдарило струмом, тіло спалахнуло і впало вниз, де задимилося.

На місці з дітьми працюють правоохоронці та медики. Місце огородили спеціальною смугою.

Деталі події розслідуються.

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Нагадаємо, на початку липня поблизу смт. Баришівка у Київській області 15-річного підлітка вбило струмом.

Фото: скрін сюжету 112 Україна