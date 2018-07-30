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На Львівщині мотоцикліст збив коляску з немовлям і 2-річну дівчинку

На Львівщині, у селі Підгородці Сколівського району, мотоцикліст не впорався з керуванням та скоїв наїзд на коляску з немовлям і дворічну дівчинку.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

– Водій мотоцикла Сабур, 32-річний місцевий житель, не впорався з керуванням і зачепив кермом коляску, в якій знаходилася дівчинка віком одинадцять місяців. Дитина була доставлена ​​до лікарні, де медики діагностували у неї забої. Також травмована дворічна сестра дівчинки – у неї такий же діагноз. У момент наїзду діти перебували з мамою на узбіччі дороги, – повідомили у поліції.

Сам мотоцикліст також отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований у реанімацію.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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До речі, в одному з сіл Кам’янка-Бузького району Львівської області у ставку втопився хлопчик, якому було 1,4 року.

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