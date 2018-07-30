Проломили череп. У Лазурному жорстоко вбили туриста з Києва

27 липня на пляжі в селищі Лазурне (Херсонська область) знайдений мертвим 29-річний житель Києва В’ячеслав Голенко.

Про це пише Типовий Херсон у Facebook.

– Побито було все тіло, і, швидше за все, проломлений череп (розтин ще не проводили). Місцева поліція хоче зам’яти справу, дайте цьому розголос! Хлопець приїхав з Києва з дівчиною на південь України відпочити, а у нього відібрали життя! — йдеться в повідомленні родичів В’ячеслава.

Станом на ранок 30 липня підтвердження інформації від поліції немає.

Подробиці події в коментарі до посту розповіла дівчина загиблого Оксана Матвієнко. За її словами, трагедія сталася, коли вона вийшла в туалет.

– У мене шок. Не можу повірити! Ми зі Славою пішли відпочивати в клуб Апельсин. Він був дуже доброзичливий, товариський, познайомився з хлопцями, пригостив їх випивкою, спілкувався з МС клубу, діджеєм. Потім познайомився ще з одними хлопцями, з ними випив, вони спілкувалися, обіймалися по-братськи. Поруч були їхні дружини. Я вийшла на 5 хвилин в туалет, приходжу — нікого немає. Я порозпитувала у людей, чи не бачили вони такого чорненького хлопця, всі відповіли ні, — написала вона.

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Вона додала, що подзвонити В’ячеславу не могла, так як телефон хлопець з собою не брав. А оскільки ключі були одні, вийшла з клубу і відразу ж попрямувала додому.

– Чекаю, чекаю — його немає. Вранці я дуже розхвилювалася і зателефонувала в поліцію, коротко пояснила ситуацію, мені сказали, що зараз до вас приїдуть… Приїхали і сказали таке… Не вірю до сих пір. Потім різні версії. Поліція каже, немає значних слідів пошкодження на тілі. Але що сказати про цю гематоми на голові? Від удару, швидше за все, краєм кийки. У поліції версія, що він впав, вдарився або інсульт. Повна маячня! — переконана дівчина.

На думку Оксани, йдеться про вбивство.

– Ми будемо шукати винних! Адже люди на пляжі розповідають зовсім іншу версію, не ту, що поліція! Ще й всі цінні речі зняли! — додала вона.



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Нагадаємо, 14 липня в лікарні Туреччини помер 57-річний український турист із Запоріжжя, який тиждень перебував у комі після того, як його побив турист з Росії на курорті в Анталії.

Фото: Facebook.