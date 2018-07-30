Смертельна ДТП у Хмельницькій області: авто протаранило автобус

У Хмельницькій області автомобіль Сitroen зіткнувся з автобусом. Внаслідок аварії загинули дві людини.

– 27-річний хмельничанин на автомобілі Сitroen не обрав безпечної швидкості та інтервалу руху та під час здійснення маневру об’їзду автобуса Mercedes, який рухався в попутному напрямку, зіткнувся з його задньою частиною. Автобус рухався без пасажирів, – розповіли у прес-службі ГУ НП у Хмельницькій області.

Внаслідок ДТП водій легковика отримав тілесні ушкодження у вигляді закритих переломів правого стегна та руки, а також черепно-мозкової травми. Ще двоє пасажирок автомобіля — 29-річна жінка та її 58-річна матір від отриманих травм померли на місці події.

По даному факту відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України, санкція якої передбачає до 10 років позбавлення волі.

Раніше Факти ICTV писали, що у Львівській області сталося лобове зіткнення двох автомобілів.

Фото: ГУ НП у Хмельницькій області.