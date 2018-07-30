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Стало погано. У Мелітополі таксист помер прямо за кермом

У Мелітополі Запорізької області чоловік помер прямо за кермом автомобіля.

Чоловікові стало зле після того, як пасажири вийшли з авто, повідомляють МВ.

Читайте: Смертельна ДТП у Хмельницькій області: авто протаранило автобус

За словами очевидців, таксист підвіз покупців до магазину на бульварі 30 років Перемоги. Відразу після того, як пасажири вийшли, чоловікові стало погано. Врятувати його не вдалося.

Нагадаємо,  у Вінниці велосипедист вбив водія через те, що останній не хотів поступатися дорогою.

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