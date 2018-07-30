Стрілянина у Франції: поранено 7 осіб

У французькому місті Бон (Кот-д’Ор) внаслідок перестрілки семеро людей отримали вогнепальні поранення.
Про це повідомляє Le Parisien.
Всі поранені госпіталізовані, один із них знаходиться у дуже важкому стані.
За даними поліції, о 04.20 за місцевим часом в районі Сен-Жак невідомі вийшли з автомобіля і відкрили вогонь по групі людей.
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Основна версія стрілянини – зведення рахунків.
Côte-d’Or : sept blessés dans une fusillade à Beaune https://t.co/jOioJZFRNy
— Le Parisien (@le_Parisien) 30 июля 2018 г.
До слова, днями у Лондоні невідомий чоловік у масці влаштував перестрілку з поліцією.
Фото: dreamstime.com