Стрілянина у Франції: поранено 7 осіб

У французькому місті Бон (Кот-д’Ор) внаслідок перестрілки семеро людей отримали вогнепальні поранення.

Про це повідомляє Le Parisien.

Всі поранені госпіталізовані, один із них знаходиться у дуже важкому стані.

За даними поліції, о 04.20 за місцевим часом в районі Сен-Жак невідомі вийшли з автомобіля і відкрили вогонь по групі людей.

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Основна версія стрілянини – зведення рахунків.

Côte-d’Or : sept blessés dans une fusillade à Beaune https://t.co/jOioJZFRNy — Le Parisien (@le_Parisien) 30 июля 2018 г.

До слова, днями у Лондоні невідомий чоловік у масці влаштував перестрілку з поліцією.

Фото: dreamstime.com