Трудове рабство, порнографія та насильство: як торгують українцями

Сьогодні, 30 липня, Всесвітній день протидії торгівлі людьми, проголошений Генеральною Асамблеєю ООН у 2013 році.

За даними Глобальної доповіді ООН щодо торгівлі людьми, з 21 млн людей, які є жертвами торгівлі людьми, частка жінок і дітей складає 71%.

За півроку в Україні поліція виявила майже 200 фактів торгівлі людьми, з них 108 – це сексуальна експлуатація. Наразі визнані потерпілими 91 жінка, 49 чоловіків, 9 неповнолітніх, 7 малолітніх.

Факти людської жорстокості

У червні поліція викрила сімейну пару, яка експлуатувала 4-річну доньку для створення порнографічних матеріалів.

При обшуку в помешканні оперативники вилучили різні аксесуари та іграшки, які використовували рідні ж батьки, коли ґвалтували маленьке дитя.

– Коли ми знайшли дитину, то чотирирічна дівчинка навіть не могла ходити і говорити. Мати годувала її дитячою сумішшю, термін зберігання якої минув два роки тому. Ця їжа – бовтанка із простроченого дитячого харчування, розбавлена водою та підігріта у мікрохвильові – це все, що дитина їла протягом доби, – розповідає начальник Департаменту боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми Нацполіції Артем Крищенко.

Інша історія про те, як чоловік вербував хлопчаків віком до 16 років. Він обіцяв юнакам великі суми грошей за те, що вони стануть живими донорами для пересадки нирок хворим.

Підлітки навіть вже мріяли, як будуть витрачати кошти, зокрема, один юнак в мережі Інтернет вибирав автомобіль престижної марки. Батьки про плани дітей не знали. Так само, як і самі донори не знали, що в разі операції – залишилися би інвалідами на все життя.

Як не стати рабом за кордоном

Перед виїздом слід детально дізнатися про фірму, яка обіцяє працевлаштування. Перевірте наявність ліцензії на сайті Мінсоцполітики. Знайдіть людей, які скористалися їх послугами, та поцікавтеся про їх досвід та враження від роботи за кордоном.

Необхідно звернути увагу на так звані хитрі фірми. Вони беруть гроші начебто за працевлаштування за кордоном, але в договорі прописують надання інформаційних послуг.

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Тобто вони вас просто проінформували, що є, наприклад, якесь підприємство в Норвегії, яке набирає людей на роботу. Але це просто консультація, ніхто не обіцяє вас працевлаштувати на тому підприємстві. А інформацію, за яку людина нерідко віддає значні суми, можна було отримати самому, витративши трохи часу на перегляд пропозицій в Інтернеті.

Тому звертайте увагу: ліцензія фірми повинна бути видана саме на працевлаштування. Ну і, звичайно, повинна насторожувати обіцяна висока зарплатня. Якщо обіцяють велику суму навіть за некваліфіковану роботу (наприклад – кур’єром) – це на 100% обман.

Раніше Факти ICTV писали, що на Буковині викрили та перекрили міжнародний канал торгівлі людьми.

За матеріалами: ГУ НП в Україні.

Фото і відео: ГУ НП в Україні.