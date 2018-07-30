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У Києві напівголий чоловік вистрибнув з вікна лікарні

З вікна столичної лікарні вистрибнув напівголий чоловік. Смерть наступила миттєво.

З вікна одного з верхніх поверхів лікарні швидкої допомоги випав напівголий чоловік, повідомляє dtp.kiev.ua.

Читайте: У Вишневому дівчина випала з вікна багатоповерхівки

Смерть настала миттєво, а тіло чоловіка дуже понівечене. На місце прибула патрульна поліція. Попередньо, причиною смерті став суїцид.

Раніше Факти ICTV писали, що у Святошинському районі Києва внаслідок падіння з вікна загинула 7-річна дівчинка.

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