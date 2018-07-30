У Києві п’яний водій розбив 7 авто і заснув перед патрульними

У неділю, 29 липня, п’яний водій Honda Accord на єврономерах влаштував масову аварію біля торгово-розважального центру Dream Town.

Аварія сталася 29 липня на Оболонському проспекті, 5 близько 22.20. У чоловіка було 2.92 проміле алкоголю в крові, пише Інформатор.

За словами поліцейських, водій Honda Accord на єврономерах рухався по Оболонському проспекту в бік станції метро Оболонь і врізався у припаркований на узбіччі автомобіль Skoda Octavia. Від удару Honda відкинуло у Volkswagen Passat, що їхав у сусідній смузі, після чого обидві машини влетіли на парковку ТРЦ Dream Town. Там вони зіткнулися з чотирма припаркованими автомобілями. Водій Honda був у стані сильного алкогольного сп’яніння і намагався втекти з місця події, однак місцеві жителі затримали його до приїзду поліції.





















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Усього в аварії пошкодження отримали 7 машин. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Водій Honda заснув у машині патрульних поліцейських. У чоловіка при собі не було посвідчення водія. Коли його розбудили, він розповів, що ДТП сталася через те, що він уникав зіткнення з дітьми, які перебігали дорогу. Однак очевидці повідомили, що в момент аварії поблизу ніяких дітей не було.

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На місці працювали два екіпажі патрульної поліції і “швидка”. Усі обставини аварії визначить слідство.

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Фото: informator.ua