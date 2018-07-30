У ставку на Львівщині втопився однорічний малюк

В одному з сіл Кам’янка-Бузького району Львівської області у ставку втопився хлопчик, якому було 1,4 року.

Про це повідомляє обласна поліція.

За попередніми даними, 29 липня, близько 17.30, батько помітив відсутність сина, який перебував на території господарства.

Невдовзі чоловік знайшов малюка у ставку поблизу дому. Він відвіз хлопчика у лікарню, проте медики лише констатували смерть дитини.

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Поліцейські встановлюють обставини трагедії, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Призначено експертизи.

У травні схожа трагедія сталася у Рівненській області. Поки сім’я святкувала день народження молодшої дитини у кафе, їхній дворічний син втопився у занедбаній водоймі.

За даними ДСНС, з початку року на водоймах України загинуло вже 704 людини.