Вбивство 16-річної у Києві: встановлено підозрюваного

Поліція Києва встановила чоловіка, який може бути причетним до скоєння тяжкого злочину. Киянину 1964 року народження оголошено підозру у навмисному вбивстві неповнолітньої дівчинки в Оболонському районі столиці.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Підозрюваний був раніше судимий.

– Чоловік затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. За погодження із процесуальним прокурором цій особі оголошено підозру у вчиненні умисного вбивства. Проводяться необхідні слідчі дії та призначені судові експертизи, – зазначив заступник очільника ГУ Національної поліції у Києві Олександр Пивовар.

Так, за Кримінальним кодексом України, злочин за статтею Умисне вбивство вчинене з особливою жорстокістю та поєднане із зґвалтуванням карається позбавленням волі на строк від 10 до 15 років або довічним позбавленням волі, з конфіскацією майна.

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Нагадаємо, на Мінському шосе, у лісосмузі виявили труп 16-річної дівчинки 2002 року народження.