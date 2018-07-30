PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / Вбивство 16-річної у Києві: встановлено підозрюваного/

Вбивство 16-річної у Києві: встановлено підозрюваного

Поліція Києва встановила чоловіка, який може бути причетним до скоєння тяжкого злочину. Киянину 1964 року народження оголошено підозру у навмисному вбивстві неповнолітньої дівчинки в Оболонському районі столиці.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Підозрюваний був раніше судимий.

– Чоловік затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. За погодження із процесуальним прокурором цій особі оголошено підозру у вчиненні умисного вбивства. Проводяться необхідні слідчі дії та призначені судові експертизи, – зазначив заступник очільника ГУ Національної поліції у Києві Олександр Пивовар.

Так, за Кримінальним кодексом України, злочин за статтею Умисне вбивство вчинене з особливою жорстокістю та поєднане із зґвалтуванням карається позбавленням волі на строк від 10 до 15 років або довічним позбавленням волі, з конфіскацією майна.

Читайте: В Одеській області спіймали педофіла, який зґвалтував 8-річного хлопчика

Нагадаємо, на Мінському шосе, у лісосмузі виявили труп 16-річної дівчинки 2002 року народження.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Влаштували гонку! BMW X5 викинуло на зупинку з людьми у Москві
остановка тец
У Києві зупинять ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6: що це значить
Потопи та зруйновані мости: як Київ збирається долати чергову зливу
Проломили череп. У Лазурному жорстоко вбили туриста з Києва
Стало погано. У Мелітополі таксист помер прямо за кермом
Смертельна ДТП у Хмельницькій області: авто протаранило автобус
У Києві п’яний водій розбив 7 авто і заснув перед патрульними
Евакуювали 11 тис. чоловік! В Італії знайшли бомбу часів Другої світової
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка