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Влаштували гонку! BMW X5 викинуло на зупинку з людьми у Москві

У селищі Комунарка під Москвою сталася серйозна ДТП з постраждалими. Водій BMW X5 не впорався з керуванням і вилетів на автобусну зупинку, де перебували пішоходи.

Про це повідомляє За кермом.

Причини ДТП ще належить встановити слідчим і ГІБДД.

Однак очевидці стверджують, що водії влаштували змагання на дорозі між собою.

У результаті на вулиці Фітаревська водій німецького позашляховика спочатку врізався у Lexus, а потім вже вилетів на тротуар, де збив кількох людей.

Читайте: Смертельна ДТП у Хмельницькій області: авто протаранило автобус

Нагадаємо, на Львівщині мотоцикліст збив коляску з немовлям і 2-річну дівчинку.

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