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Злива затопила Львів

У Львові в неділю, 29 липня, злива, яка тривала всього кілька хвилин, затопила вулиці міста.

Потоп у Львові

Про це написав у Facebook депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич.

Він також опублікував відео з наслідками зливи у Львові.

На кадрах видно, що авто буквально перетворилися на човни, вода дісталася навіть тротуарів.

Читайте: Титанік та Кличко на гондолі: у мережі висміяли негоду у Києві (ФОТОЖАБИ)

До слова, днями у Дніпрі пройшли сильні дощі, в результаті яких попадали дерева.

Фото: скрін відео Igor Zinkevych/Facebook

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