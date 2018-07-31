4,5 години кружляли над Україною: літак Львів-Єгипет аварійно сів у Києві

30 липня авіалайнер рейсу PS 5265 Львів – Шарм-ель-Шейх (Єгипет), який виконувався компанією МАУ, здійснив аварійну посадку в міжнародному аеропорту Бориспіль.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив керівник ГО Варта-1 Ігор Зінкевич.

Аварійну посадку в Києві літак зробив після потрапляння птахів у двигун.

Читайте: Як отримати компенсацію за затримку рейсу і чому українці виграють суди (ІНФОГРАФІКА)

Користувач Facebook Олексій Башкирцев розповів деталі події.

– Ті моменти коли кажуть Вижили. Спасибі команді МАУ за життя. Історія проста: на зльоті рейсу Львів – Шарм, у лівий двигун врізається зграя птахів і літак не може набрати висоту і ось-ось торкнеться землі вперед носом, але набір висоти триває, пілот тремтячим голосом пропонує… “всім заспокоїтися”, набір висоти триває з нахилом в один бік. Сісти неможливо – літак повний пального, і починається “найдовша дорога над Україною”. 4,5 годин крутиться на одному місці, спалюючи пальне, і замовляючи смугу аварійної посадки у Києві. Молитви, заспокоєння стюардесами людей і сііііли у Києві! Цінуйте кожну мить життя друзі, так як життя можуть перервати просто пташки. Сміюся…, – написав він.

Нагадаємо, 11 липня літак авіакомпанії Dana Air за маршрутом Київ – Анталія здійснив аварійну посадку в аеропорту Бориспіль.

Фото: Facebook.