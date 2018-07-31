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Багатьох нудило, пасажиру розбили голову. У Києві напали на електричку (18+)

У Києві група невідомих вандалів примусово зупинила міську електричку і розмалювала її фарбою.

Про це повідомляє Київ Оперативний.

Інцидент стався 30 липня приблизно о 21.20 між станціями Сирець і Вишгородська.

Після того, як невідомі зупинили міську електричку, вони не давали пасажирам вийти з вагонів.

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– Деякі люди всередині отруїлися парами фарби, багатьох нудило, вийти не давали, кидалися камінням, розбили голову одному чоловікові. Закидали камінням кабіну машиністів, – наголошується в повідомленні.

Увага! Відео містить нецензурну лексику!

Раніше Факти ICTV писали, что у Києві біля станції метро Берестейська від удару струмом на залізниці померла дитина.

Фото: УНІАН.

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