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На Філіппінах вибухнув автомобіль із саморобною вибухівкою. Є жертви

У місті Ламітан (Філіппіни) вибухнув начинений саморобною вибухівкою автомобіль, в результаті загинули щонайменше шість осіб.

вибух

Про це передає Xinhua.

Інцидент стався на контрольно-пропускному пункті в районі цивільних збройних територіальних сил. Серед загиблих є дитина.

Як передає місцева газета Inquirer.net в результаті вибуху загинули 11 людей, ще п’ятеро получии поранення.

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За інформацією CNN, відповідальність за інцидент взяла на себе філіппінське джихадистське угруповання Абу Сайяф, яке присягнуло на вірність міжнародній терористичній організації ІД.

До речі, раніше в одному з ресторанів у передмісті канадського Торонто прогримів вибух. Повідомляється про 15 постраждалих.

Фото: cnnphilippines.com.

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