У місті Лозова у Харківській області тіло 23-річного чоловіка з тілесними ушкодженнями виявили у каналізаційному колекторі.
– На місці працівники поліції виявили тіло загиблого у каналізаційному колекторі на території військової частини, – зазначили у прес-службі ГУ НП у Харківській області.
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Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.
На Харківщині у каналізаційному колекторі знайшли тіло військового / 2 фотографии
Раніше Факти ICTV писали, що у місті Бердянськ Запорізької області у вівторок, 31 липня, убитий пострілом у спину місцевий активіст і ветеран АТО Віталій Олешко (Сармат).
Фото: ГУ НП у Харківській області.
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