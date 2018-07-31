PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / На Закарпатті чоловік за 100 тис. грн продав 7-місячного сина/

На Закарпатті чоловік за 100 тис. грн продав 7-місячного сина

У Івано-Франківську Закарпатської області 27-річний чоловік продав свого 7-місячного сина за 100 тисяч гривень.

Сталося це вчора, у Всесвітній день протидії торгівлі людьми.

Про це повідомив у Facebook заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін.

– Саме сьогодні, у Всесвітній день протидії торгівлі людьми, оперативники територіальних підрозділів Національної поліції України затримали 27-річного уродженця Закарпатської області, який за 100 тисяч гривен продав свого 7-місячного сина. Цей нелюд-батько та його помічники затримані, – написав він.

За такі дії  йому загрожує ув’язнення на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна.

Читайте: Трудове рабство, порнографія та насильство: як торгують українцями

До речі, у Черкаській області 12 червня затримали жінку, яка при виході з пологового будинку продала свою дитину за 140 тис. грн.

ФОТО: В’ячеслав Аброськін/Facebook

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Трудове рабство, порнографія та насильство: як торгують українцями
Затримання
Торгівля людьми на Буковині: молодих жінок вивозили до Італії
Збитий поліцейський і стрілянина: затримання наркоторговців на Закарпатті
Дитина
У Києві викрили клініку, яка торгувала дітьми
На смерть збив двох жінок: суд арештував екс-голову Перечинської РДА Олефіра
У Закарпатській області згорів дитячий садок ромів
Авто влетіло в дерево
На Закарпатті авто влетіло в дерево – загинуло немовля
Мати хотіла продати сина
Хотіла придбати будинок. На Херсонщині жінка намагалася продати сина
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка