На Закарпатті чоловік за 100 тис. грн продав 7-місячного сина

У Івано-Франківську Закарпатської області 27-річний чоловік продав свого 7-місячного сина за 100 тисяч гривень.

Сталося це вчора, у Всесвітній день протидії торгівлі людьми.

Про це повідомив у Facebook заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін.

– Саме сьогодні, у Всесвітній день протидії торгівлі людьми, оперативники територіальних підрозділів Національної поліції України затримали 27-річного уродженця Закарпатської області, який за 100 тисяч гривен продав свого 7-місячного сина. Цей нелюд-батько та його помічники затримані, – написав він.

За такі дії йому загрожує ув’язнення на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна.

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До речі, у Черкаській області 12 червня затримали жінку, яка при виході з пологового будинку продала свою дитину за 140 тис. грн.

ФОТО: В’ячеслав Аброськін/Facebook