Під Мелітополем Запорізької області були затримані ймовірний вбивця Віталія Олешка та його спільники.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив волонтер Семен Кабакаєв, опублікувавши фотографії.







Опубліковані фото ймовірних вбивць добровольця Олешка / 4 фотографии

За словами першого замглави Національної поліції В’ячеслава Аброськіна, були задіяні всі оперативні підрозділи для встановлення місцезнаходження вбивць Віталія Олешка.

– Висунута низка версій щодо вбивства потерпілого… від замовного до звичайного побутового, – зазначив Аброськін, запевнивши, що це злочин “буде розкрито найближчим часом “.

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До слова, Факти ICTV писали, що відомо про добровольця Олешка.

Нагадаємо, у місті Бердянськ Запорізької області у вівторок, 31 липня, убитий Віталій Олешко (Сармат).