Під Мелітополем Запорізької області були затримані ймовірний вбивця Віталія Олешка та його спільники.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив волонтер Семен Кабакаєв, опублікувавши фотографії.
Опубліковані фото ймовірних вбивць добровольця Олешка / 4 фотографии
За словами першого замглави Національної поліції В’ячеслава Аброськіна, були задіяні всі оперативні підрозділи для встановлення місцезнаходження вбивць Віталія Олешка.
– Висунута низка версій щодо вбивства потерпілого… від замовного до звичайного побутового, – зазначив Аброськін, запевнивши, що це злочин “буде розкрито найближчим часом “.
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До слова, Факти ICTV писали, що відомо про добровольця Олешка.
Нагадаємо, у місті Бердянськ Запорізької області у вівторок, 31 липня, убитий Віталій Олешко (Сармат).
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