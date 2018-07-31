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Потрійна аварія у Вишневому: водієві стало зле

У Вишневому Київської області сталася серйозна ДТП за участю відразу трьох маршрутних автобусів.

Про це повідомляє Київ Оперативний.

За наявною інформацією, у результаті події постраждали чотири людини, у тому числі одна неповнолітня.

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Потрійна аварія у Вишневому: водієві стало зле / 5 фотографий

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– За попередніми даними 65-річному водієві маршрутного автобуса №732 стало погано і він виїхав на зустрічну смугу. Там відбулося зіткнення з двома іншими автобусами №306 і №723, які рухалися у протилежному напрямку, – розповіли у відомстві.

Нагадаємо, в Україні всі маршрутки, перероблені з вантажних, відправлять на металобрухт.

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