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Репетиція апокаліпсису: Тернопіль накрила буря

На Тернопіль у понеділок, 30 липня, налетіла злива з громом і блискавками.

Очевидці повідомляють, що близько 21.00 небо швидко затягнуло чорними хмарами, гримів грім і виблискували блискавки.

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Репетиція апокаліпсису: Тернопіль накрила буря / 5 фотографий

Читайте: Правила поведінки в грозу і зливу – 7 порад Супрун

Раніше Факти ICTV писали, що синоптики попередили про грози та град в Україні. 

Фото: Михайло Апостол

Відео: Andrii Kirprovse.te.ua

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