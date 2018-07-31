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У Бердянську застрелили відомого добровольця Сармата

У місті Бердянськ Запорізької області у вівторок, 31 липня, убитий пострілом у спину місцевий активіст і ветеран АТО Віталій Олешко (Сармат).

Про це повідомив у Facebook його друг Андрій Маджар.

За його словами, невідомий вистрілив двічі з двоствольної рушниці у спину Олешко у дворі будинку-готелю Атмосфера, який АТОшник побудував своїми руками.

Також він зазначив, що зловмисник був з бородою.

На місці працює слідчо-оперативна група Нацполіціі.

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У Бердянську застрелили відомого добровольця Сармата / 5 фотографий

З метою затримання зловмисника на території Запорізької та Донецької областей введено оперативний план Сирена.

За даними видання pro.berdyansk, двоє людей приїхали на червоному автомобілі, ймовірно марки Таврія, увійшли у двір і вистрілили у спину активіста.

За попередньою інформацією, номер автомобіля на якому приїхали нападники – АР8673.

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Відзначимо, що буквально 2 години тому Сармат був у прямому ефірі у Facebook.

Нагадаємо, бойовики обстріляли ВСУ з гранатометів і кулеметів. Троє військових поранені.

ФотоВіталій Сармат/Facebook, pro.berdyansk.biz

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