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У Херсоні облили кислотою співробітницю міськради

У Херсоні облили кислотою керуючу справами Херсонської міської ради Катерину Гандзюк.

Про це інформує херсонський журналіст Сергій Нікітенко на своїй сторінці в Facebook.

За його даними, невідомий чоловік чекав Гандзюк у дворі її будинку. Він дочекався чиновницю і бризнув їй в обличчя речовину. Попередньо встановлено, що в ємності була кислота.

Читайте: У Сєвєродонецьку вбили депутата

Жінка з опіками госпіталізована.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею хуліганство.

На даний момент встановлюються всі обставини злочину та ведуться слідчо-оперативні дії.

Нагадаємо, у листопаді у Харкові невідомі облили кислотою Lexus депутата обласної ради Альберта Кононенка.

Фото: Facebook.

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