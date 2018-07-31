У Києві люди масово отруїлися шаурмою з кіоску на Дарниці

У Києві 5 людей отруїлися після вживання шаурми у Дарницькому районі.

Про це повідомляє Кореспондент.

За словами начальника столичної Держспоживслужби Олега Рубана, масове отруєння сталося 30 липня, коли люди звернулися в одну з лікарень Києва.

– У всіх постраждалих були одні і ті ж ознаки – блювота, температура, діарея, – зазначив Рубан.

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Як вдалося з’ясувати, всі хворі напередодні їли шаурму, куплену в кіоску неподалік від ст. метро Дарниця.

Для того, щоб уникнути отруєння, у Держспоживслужбі радять не купувати продукти для вживання в їжу неперевірених місцях, особливо, при температурі повітря +28…+30°С, оскільки без застосування належних заходів із зберігання, вже через годину вони можуть зіпсуватися.

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Фото: Кореспондент.