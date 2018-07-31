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У Києві люди масово отруїлися шаурмою з кіоску на Дарниці

У Києві 5 людей отруїлися після вживання шаурми у Дарницькому районі.

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Про це повідомляє Кореспондент.

За словами начальника столичної Держспоживслужби Олега Рубана, масове отруєння сталося 30 липня, коли люди звернулися в одну з лікарень Києва.

– У всіх постраждалих були одні і ті ж ознаки – блювота, температура, діарея, – зазначив Рубан.

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Як вдалося з’ясувати, всі хворі напередодні їли шаурму, куплену в кіоску неподалік від ст. метро Дарниця.

Для того, щоб уникнути отруєння, у Держспоживслужбі радять не купувати продукти для вживання в їжу неперевірених місцях, особливо, при температурі повітря +28…+30°С, оскільки без застосування належних заходів із зберігання, вже через годину вони можуть зіпсуватися.

До слова, Факти ICTV дізналися про національні особливості харчування та як поїсти на ходу смачно та безпечно.

Фото: Кореспондент.

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