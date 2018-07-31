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У Києві трамвай протаранив авто: машина перекинулася на дах

У Пущі Водиці трамвай №12 протаранив Daewoo Lanos, внаслідок чого автомобіль перекинувся на дах.

Про це повідомляє Київ Оперативний.

За інформацією від очевидців, водій Lanos не надав перевагу у русі громадському транспорту. Трамвай в’їхав у легковик, від чого останній перекинувся.

Читайте: На Полтавщині автомобіль зіткнувся з вантажівкою – серед постраждалих є діти

Постраждала дівчинка 10 років.

На місці працюють рятувальники ДСНС, поліція та лікарі.

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У Києві трамвай протаранив авто: машина перекинулася на дах / 9 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що у Львівській області сталося лобове зіткнення двох автомобілів.

Фото: dtp.kiev.ua

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