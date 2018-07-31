В Африці вбито трьох росіян, що знімали фільм про ПВК Вагнера

У Центральноафриканській Республіці вбито трьох росіян, двоє з них були нібито співробітниками Известий. Проте пізніше стало відомо, що це були журналіст, режисер і оператор, які знімали фільм про ПВК Вагнера.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на джерело у посольстві Росії в ЦАР.

– Те, що вони росіяни, у нас остаточної впевненості немає, оскільки їх особисті документи поки не виявлені, виявлені тільки журналістські документи. Двоє з них є співробітниками Известий, – сказав співрозмовник.

За повідомленнями ЗМІ, тіла убитих знайшли в 23 км від міста Сібю – центру префектури Кемо. Невідомі бойовики напали на них у ніч з понеділка на вівторок.

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При цьому на сайті Известий повідомляється, що жоден співробітник видання останнім часом на території ЦАР не перебував.

– Всі працівники редакції працюють в стандартному режимі, ніякої інформації про будь-які надзвичайні події з нашими журналістами у нас немає, – йдеться у повідомленні прес-служби МИЦ Известия.

Водночас телеканал Дождь повідомляє, що троє росіян, яких вбито у Центральноафриканській Республіки – це журналіст Орхан Джемаль, режисер Олександр Расторгуєв і оператор Кирило Радченко.

За даними джерел телеканалу в Центрі управління розслідуваннями, загиблі знімали фільм про діяльність ПВК Вагнер.

Загибель знімальної групи підтвердили в місії ООН у ЦАР, а також місцеві держслужбовці.

До слова, нещодавно у Таїланді в результаті аварії приватного вертольота загинули чотири людини, серед яких було двоє журналістів.

Фото: кадр із сюжету Дождя