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В Одесі через кавуни сталася стрілянина, є поранені

На вулиці Маршала Малиновського в Одесі стався конфлікт між двома продавцями бахчових культур та двома автомобілістами, який закінчився стріляниною.

Стрілянина в Одесі

Про це повідомляє обласна поліція.

Один із водіїв вистрілив у торговців кавунами з травматичної зброї: один із них отримав поранення в руку, інший – незначне поранення вуха.

За попередніми даними, конфлікт стався через те, що продавці нібито перегородили торговельною яткою дорогу – це заважало проїзду.

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Обидва водії втекли з місця події, проте незабаром поліція затримала їх.

Вирішується питання про відкриття провадження за попередньою кваліфікацією – ч. 4 ст. 296 Хуліганство.

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В Одесі через кавуни сталася стрілянина, є поранені / 3 фотографии

Раніше Факти ICTVписали, що у Львові невідомий відкрив вогонь з травматичної зброї по дівчині, яка грала на скрипці.

Фото: od.npu.gov.ua

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