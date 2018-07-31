На вулиці Маршала Малиновського в Одесі стався конфлікт між двома продавцями бахчових культур та двома автомобілістами, який закінчився стріляниною.
Про це повідомляє обласна поліція.
Один із водіїв вистрілив у торговців кавунами з травматичної зброї: один із них отримав поранення в руку, інший – незначне поранення вуха.
За попередніми даними, конфлікт стався через те, що продавці нібито перегородили торговельною яткою дорогу – це заважало проїзду.
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Обидва водії втекли з місця події, проте незабаром поліція затримала їх.
Вирішується питання про відкриття провадження за попередньою кваліфікацією – ч. 4 ст. 296 Хуліганство.
В Одесі через кавуни сталася стрілянина, є поранені / 3 фотографии
Раніше Факти ICTVписали, що у Львові невідомий відкрив вогонь з травматичної зброї по дівчині, яка грала на скрипці.
Фото: od.npu.gov.ua
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