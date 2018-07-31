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Вбивство Сармата: поліція зловила підозрюваного

Під Мелітополем поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у вбивстві добровольця Віталія Олешка (Сармата).

Про це повідомив радник начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Руслан Форостяк у Facebook.

Читайте: Вбивство Сармата: що відомо про добровольця Олешка

– Деякий час тому біля Мелітополя в результаті оперативно розшукових заходів був затриманий вбивця Віталія Сармата. Деталі незабаром на офіційних джерелах, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у місті Бердянськ Запорізької області у вівторок, 31 липня, убитий Віталій Олешко (Сармат).

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