Зґвалтував і залишив у кущах: 13-річний ром забив до смерті жінку

На Житомирщині поліція затримала 13-річного підлітка ромської національності, який підозрюється у зґвалтуванні і побитті до смерті мешканки Черкащини.

Близько двох тижнів тому в Центральну районну лікарню міста Тальне доставлена ​​місцева жителька з тілесними ушкодженнями і з ознаками зґвалтування, того ж дня від отриманих травм жінка померла, повідомляють співробітники поліції у коментарі УНІАН.

Поліцейські встановили місцезнаходження особи, яка причетна до побиття і зґвалтування жінки. Ним виявився 13-річний підліток ромської національності, який разом з родиною після злочину поспішно виїхав за межі Черкаської області.

13-річний хлопець визнав, що мав з жінкою статевий акт, побив її і ледь живий залишив в кущах.

Поліцейські перевіряють причетність до даної кримінальної правопорушення інших членів сім’ї неповнолітнього.

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За даним фактом слідчими Тальнівського відділення поліції відкрито низку кримінальних проваджень за частиною 4 статті 152 (Зґвалтування) і частини 2 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років.

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