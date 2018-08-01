У Києві, на вулиці Маяковського, 39, на переході біля музичної школи, автомобіль збив дівчинку.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
За словами очевидців, вона йшла на червоне світло і говорила по телефону.
Швидка госпіталізувала постраждалу, на місці ДТП працює патрульна поліція.
Про стан дівчинки інформації поки немає.
Йшла на червоний і говорила по телефону. У Києві авто збило дівчинку / 2 фотографии
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Тиждень тому у Києві зіткнулися Nissan і Renault. В результаті ДТП одну з іномарок відкинуло на пішохідну зону, де перебували люди. Один пішохід загинув на місці.
Фото: dtp.kiev.ua
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