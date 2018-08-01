PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / Йшла на червоний і говорила по телефону. У Києві авто збило дівчинку/

Йшла на червоний і говорила по телефону. У Києві авто збило дівчинку

У Києві, на вулиці Маяковського, 39, на переході біля музичної школи, автомобіль збив дівчинку.

У Києві авто збило дівчинку

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

За словами очевидців, вона йшла на червоне світло і говорила по телефону.

Швидка госпіталізувала постраждалу, на місці ДТП працює патрульна поліція.

Про стан дівчинки інформації поки немає.

image image
Йшла на червоний і говорила по телефону. У Києві авто збило дівчинку / 2 фотографии

Читайте: У Києві трамвай протаранив авто: машина перекинулася на дах

Тиждень тому у Києві зіткнулися Nissan і Renault. В результаті ДТП одну з іномарок відкинуло на пішохідну зону, де перебували люди. Один пішохід загинув на місці.

Фотоdtp.kiev.ua

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

З місця ДТП він поїхав! Очевидці розповіли правду про ДТП з Островським
Швидка допомога
У ставку на Львівщині втопився однорічний малюк
Протягнув 10 метрів! У Києві позашляховик збив жінку на зебрі
Дитина
Знайшли у коробці: у Польщі українка намагалася вбити своє немовля
Кирило Островський
Побив чоловіка – ще один злочин Кирила Островського
Кирило Островський
Кирилу Островському оголосили ще одну підозру
Бокс, десерти і друзі-депутати. Що відомо про Кирила Островського
Грав з друзями і зірвався: у Кривому Розі з недобудови впав хлопчик
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка