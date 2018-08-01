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Ледь не відгриз руки. У Києві бійцівський собака пошматував господаря (18+)

У Києві чотирирічний стаффордширський тер’єр накинувся на власного господаря під час прогулянки.

Чоловік тікав від оскаженілої тварини, лишаючи по собі кров на асфальті.

А коли заховався у ліфті, жорстокий звір на прізвисько Буля кілька годин не підпускав до пораненого лікарів.

Сусіди вказують, що колись пес повинен був озвіріти, тому що господар оголосив його вегетаріанцем і годував овочами.

Читайте: Було видно м’язи! На Рівненщині пес ледь не розірвав дитину

Чому ж домашній улюбленець озвірів і яка доля тепер чекає на нього, дивіться у сюжеті Надзвичайних новин:

Нагадаємо, як у Миколаєві вуличний собака напав на дитину.

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