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Масове отруєння шаурмою у Києві: у лікарнях вже 37 осіб

У Києві кількість отруєних шаурмою збільшилася до 37 осіб.

отравление шаурмой

Про це розповів начальник столичної Держспоживслужби Олег Рубан, пише Кореспондент.

– Кількість отруєних шаурмою досягла 37 людей. Майже всі вони були госпіталізовані з діагнозом гостра кишкова інфекція, – сказав він.

Читайте: Як вулична їжа може зруйнувати наше здоров’я – експерти

В ході перевірки було встановлено, що шаурма продавалася на локаціях біля трьох станцій метро – Оболонь, Поштова площа і Дарниця.

На даний момент ці кіоски закриті.

Нагадаємо, вчора повідомлялося, що 5 людей отруїлися після вживання шаурми в Дарницькому районі.

Фото: dreamstime.com.

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