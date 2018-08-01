Масове отруєння шаурмою у Києві: у лікарнях вже 37 осіб

У Києві кількість отруєних шаурмою збільшилася до 37 осіб.
Про це розповів начальник столичної Держспоживслужби Олег Рубан, пише Кореспондент.
– Кількість отруєних шаурмою досягла 37 людей. Майже всі вони були госпіталізовані з діагнозом гостра кишкова інфекція, – сказав він.
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В ході перевірки було встановлено, що шаурма продавалася на локаціях біля трьох станцій метро – Оболонь, Поштова площа і Дарниця.
На даний момент ці кіоски закриті.
Нагадаємо, вчора повідомлялося, що 5 людей отруїлися після вживання шаурми в Дарницькому районі.
Фото: dreamstime.com.
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