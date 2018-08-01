У Чорткові у Тернопільській області під колесами вантажівки Mitsubishi загинула 8-річна дівчинка.

– Водій вантажівки виїхав на тротуар. В цей момент там проходила мама зі своєю малолітньою донькою. В результаті – перехожі опинилися під колесами іномарки. Проте для дівчинки такий маневр виявився летальним. Вона померла ще до приїзду лікарів швидкої, – розповіли у прес-службі ГУ НП у Тернопільській області.

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Відомості про подію внесені до ЄРДР за статтею 286 частина 2 ККУ, водія затримано. Як встановили правоохоронці, підозрюваний в 2009 році вже притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічний злочин та був засуджений до 4 років позбавлення волі умовно.

Слідство триває.



На Тернопільщині вантажівка виїхала на тротуар та переїхала матір з донькою / 2 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві, на вулиці Маяковського, 39, на переході біля музичної школи, автомобіль збив дівчинку.

Фото та відео: ГУ НП у Тернопільській області.