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Небезпечна знахідка у центрі Києва – вулицю перекрили

На Подолі в Києві перекрили вулицю Верхній Вал біля будинку №24.

Небезпечна знахідка у центрі Києва

Про це повідомляє Київ Оперативний.

За даними видання, перехожі виявили у тріщині на алеї предмет, схожий на гранату.

Територія огороджена спеціальними стрічками, там працюють вибухотехніки і поліція.

Читайте: Вибух на Рівненському полігоні: 4 загиблих, багато поранених

До слова, нещодавно в одній із квартир у Львові вибухнула граната, в результаті чого загинув чоловік, ще одна людина травмована.

Фото: Київ Оперативний

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