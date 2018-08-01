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Пасажирський літак розбився у Мексиці. На борту знаходилися понад 100 осіб

У Дуранго (Мексика) розбився літак Embraer-190 авіакомпанії Aeromexico, на борту якого перебувало 97 пасажирів і 4 члени екіпажу.

Про це повідомляється у Twitter компанії.

Губернатор штату повідомив у Twitter, що в результаті аварії ніхто не загинув, постраждали 80 осіб.

Причини авіакатастрофи в даний момент невідомі.

Читайте: У США у повітрі зіткнулися два літаки

На місці події працюють екстрені служби.

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Пасажирський літак розбився у Мексиці. На борту знаходилися понад 100 осіб / 4 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що у Преторії, ПАР, зазнав краху літак.Один з пасажирів оприлюднив відео, яке він зняв під час авіакатастрофи.

Фото, відео: TwitterTelegram.

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