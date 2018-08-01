У Дуранго (Мексика) розбився літак Embraer-190 авіакомпанії Aeromexico, на борту якого перебувало 97 пасажирів і 4 члени екіпажу.
Про це повідомляється у Twitter компанії.
Губернатор штату повідомив у Twitter, що в результаті аварії ніхто не загинув, постраждали 80 осіб.
Причини авіакатастрофи в даний момент невідомі.
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На місці події працюють екстрені служби.
Пасажирський літак розбився у Мексиці. На борту знаходилися понад 100 осіб / 4 фотографии
Раніше Факти ICTV писали, що у Преторії, ПАР, зазнав краху літак.Один з пасажирів оприлюднив відео, яке він зняв під час авіакатастрофи.
Фото, відео: Twitter, Telegram.
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