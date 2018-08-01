Травма хребта та лікарня. У Дніпрі підлітки побили 14-річну дівчинку

У Дніпрі в одному з дворів двоє підлітків побили 14-річну дівчинку, яка хвора на діабет. Після побоїв вона перебуває у відділенні нейрохірургії із травмою хребта і численними синцями.

Про це повідомляє Інформатор.

– На проспекті Слобожанському є віадук. Якщо їхати з центру, то там, по правій стороні, є теплотраса, де постійно збирається натовп підлітків. Загалом їх — 60 — 70 осіб, і вони неодноразово ставали героями подібних ситуацій: то бомжа поб’ють, то ще що. Так ось ця Катя — з їхнього загону. Дівчатка були між собою не знайомі. Коли я розмовляла з хлопцями з двору, то вони сказали, що ця панянка протягом двох днів вистежувала мою дочку, — розповідає мати дівчинки.

За словами матері, вона всю ніч шукала винних. Вдалося знайти одну з нападниць, нею виявилася 15-річна дівчинка.

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– Все почалося з банального непорозуміння. Разом зі своїми подругами — дівчатками 12 років — Ліза сиділа на лавочці біля свого під’їзду. Вони няньчилися з малюками, які бігали неподалік, грали і їли цукерки. У Лізи діабет, і для хлопців це стало приводом зайвий раз подражнити подругу, показуючи один одному язика. У цей момент повз компанії подружок проходила та сама Катя. Неприємний жест дівчинка сприйняла на свій рахунок, через що буквально налетіла на Лізу з розпитуваннями в стилі “це ти мені?!”, супроводжуючи це потоком ненормативної лексики. Малоймовірно, що Катю цікавила якась відповідь в цій ситуації, тому вона схопила дівчинку за волосся, повалила з лавки на землю. Прикро те, що за весь час, поки дитина била Лізу, ніхто не спромігся підійти і розборонити. Через якийсь час до зловмисниці прибула група підтримки у вигляді її подруги. Закінчити вони вирішили вже разом, і ситуація, ймовірно, мала б трагічний кінець, якби не супутник тієї самої Каті, який відтягнув оскаженілих підлітків і повів геть, — пише видання.

У прес-службі ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області, в даний момент відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Умисне нанесення легких тілесних ушкоджень.

До речі, в Житомирі підлітки напали на тролейбус і побили водія.