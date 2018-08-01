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У київському парку перехожі лінчували ексгібіціоніста (18+)

У Києві в районі Дорогожичей зловили онаніста, який останній тиждень не давав спокою місцевим дівчатам і дітям.

Скарги в поліцію не допомогли вирішити проблему, повідомляє УНІАН. 

Читайте: Біля школи в Рівному затримано ексгібіціоніста

Тому жителі вирішили діяти самостійно.

Обережно, нецензурна лексика!

Ранішен Факти ICTV писали, що на  Дніпропетровщині педофіл серед білого дня домагався до дітей.

Відео: Юля Кіндєєва. 

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